نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ترامب التشيكي" يترك الحكومة ويذهب في إجازة! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذهب الفائز في الانتخابات البرلمانية التشيكية أندريه بابيش في إجازة لمدة أسبوع بدلا من المشاركة في الحوار حول تشكيل مجلس الوزراء المستقبلي. وفقا لما نشرته صحيفة "نوفينكي.

وصرح السياسي، الذي أراد في البداية تشكيل حكومة في غضون أسبوع بعد الانتخابات، لكنه أجل هذا الحدث في النهاية إلى ديسمبر: "سأذهب في إجازة على نفقتي الخاصة الأسبوع المقبل".

بينما يكون بابيش في إجازة، سيتولى نائباه ألينا شيليروفا وكاريل هافليتشيك إجراء المفاوضات.

فازت حركة "عمل المواطنين غير الراضين" التي يرأسها بابيش في الانتخابات في 4 أكتوبر الجاري. وأصبح بذلك المرشح الرئيسي لمنصب رئيس الوزراء.

غالبا ما يُطلق على السياسي لقب "ترامب التشيكي" ويتم مقارنته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذاته يعتبر الرئيس الأمريكي صديقا له. كما يدعو بابيش إلى إيلاء اهتمام أوثق للسياسة الداخلية والابتعاد عن التمويل غير المشروط لأوكرانيا