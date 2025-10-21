عاجل| الحكومة إنشاء جهاز للإشراف على مشروعات المحطات النووية وفق أعلى معايير الأمان والجودة

أحمد جودة - القاهرة - وزير الكهرباء يستعرض إنشاء الجهاز التنفيذي للمحطات النووية وخطة توحيد الجهود البحثية لتوطين التكنولوجيا النووية

عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رئيس الوزراء نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، موضحًا أن الجهاز تم إنشاؤه للإشراف على جميع مراحل التنفيذ والتشغيل التجريبي لتلك المشروعات، وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذا الجهاز يأتي ضمن رؤية الدولة لتأسيس بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعزز القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا النووية ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة المستدامة.

توحيد الجهود بين الهيئات النووية ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

وفي سياق متصل، استعرض وزير الكهرباء خطة شاملة لدعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الهيئات النووية المختلفة، وتشمل هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية، وهيئة المواد النووية، إلى جانب الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الخطة هو توحيد الجهود البحثية والتطبيقية وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الطاقة النووية والمتجددة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية القادرة على إدارة وتشغيل المشروعات النووية بكفاءة عالية.

مدبولي: دعم مستمر لقطاع الكهرباء لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام اللقاء، أن الدولة مستمرة في دعم قطاع الكهرباء والطاقة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتبادل الطاقة في المنطقة.

كما أشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها نحو زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.