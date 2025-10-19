اعملي نيولوك جديد.. طريقة جهنمية لصبغ لشعر بلون ذهبي لامع بدون حناء ولا صبغات جربيها وهتدعيلي

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر صبغ الشعر بالكركم من الطرق الطبيعية الآمنة لتغيير لون الشعر ومنحه لمعانًا صحيًا دون الحاجة للمواد الكيميائية الضارة هذه الطريقة ليست مفيدة فقط للحصول على لون مميز، بل تساعد أيضًا على تقوية الشعر وتحسين صحته بفضل الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا الموجودة في الكركم يمكن لأي شخص تجربة هذه الطريقة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة.

فوائد صبغ الشعر بالكركم

تلوين طبيعي وآمن: يمنح الشعر لونًا ذهبيًا أو برتقاليًا دافئًا حسب لون الشعر الأصلي.

تعزيز صحة الشعر: يحمي الشعر من التلف ويزيد من لمعانه.

خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات: تساعد في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وصحية.

تكلفة منخفضة وسهولة التحضير: مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل، دون الحاجة للمنتجات باهظة الثمن.

طريقة صبغ الشعر بالكركم

تحضير الخليط: امزج كمية من مسحوق الكركم مع زيت جوز الهند أو الزبادي للحصول على عجينة سميكة.

تطبيق الخليط: وزع الخليط بالتساوي على الشعر وفروة الرأس باستخدام فرشاة أو يديك مع ارتداء قفازات لتجنب التصبغ على اليدين.

ترك الخليط: اترك الكركم على الشعر لمدة 30 إلى 60 دقيقة حسب درجة اللون المطلوبة.

غسل الشعر: اغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو الخفيف لإزالة بقايا الكركم، ثم جففه بلطف.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

كرر العملية مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على لون أكثر كثافة.

جرب الخليط أولًا على خصلة صغيرة لتحديد اللون المطلوب قبل تطبيقه على كامل الشعر.

امزج الكركم بمكونات طبيعية أخرى مثل الحناء أو الشاي الأسود لتعزيز اللون حسب الرغبة.

صبغ الشعر بالكركم طريقة طبيعية وصحية لتغيير لون الشعر بسهولة في المنزل وتمنحك هذه الطريقة لونًا جذابًا ولمعانًا طبيعيًا، مع حماية الشعر وتعزيز صحته، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الحلول الطبيعية والجمالية الآمنة.