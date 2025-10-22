فوز باريس وأرسنال وسيتي في الأبطال

فوز باريس وأرسنال وسيتي في الأبطالحافظ باريس سان جرمان حامل اللقب على الصدارة والعلامة الكاملة في المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على مضيفه باير ليفركوزن 7-2 الثلاثاء في الجولة الثالثة.

سجل سباعية نادي العاصمة الفرنسية كل من ديزيريه دويه (هدفين) في الدقيقتين (41 و45+3)، والإكوادوري وليام باتشو في الدقيقة (7)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة (44)، والبرتغالي نونو منديش في الدقيقة (50)، والبديل عثمان ديمبيلي في الدقيقة (66)، والبرتغالي فيتينيا في الدقيقة (90)، فيما أحرز الإسباني أليكس غارسيا هدفي ليفركوزن في الدقيقتين (38) من ركلة جزاء و(54).

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، حيث رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه قائد ليفركوزن روبرت أندريش في الدقيقة (33)، قبل أن يطرد مدافع باريس سان جيرمان إيليا زابارني في الدقيقة (37).

وبهذه النتيجة، رفع سان جيرمان حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط محافظا على صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن إنتر الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، فيما بقي ليفركوزن بنقطتين دون أي فوز في المسابقة.

ويعد الفوز الأوروبي بمثابة تعويض للسيتي بعد عثراته المحلية بعد تعادله أمام ليل (1-1)، وستراسبورغ (3-3) في المرحلتين الأخيرتين من الدوري الفرنسي، وتخليه عن الصدارة لصالح مارسيليا.

كما عادل النادي الباريسي رقمه القياسي المسجل بأطول سلسلة انتصارات له في المسابقة القارية الأم، إذ سبق له أن حقق ستة انتصارات متتالية بين سبتمبر وديسمبر من عام 1994.

وفي الجولة ذاتها، واصل أرسنال بدايته المثالية في المسابقة بإكرامه وفادة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0، تناوب على تسجيلها كل من فيكتور جيوكيريس هدفين في الدقيقتين (67 و70)، وغابرييل ماغالهاييس في الدقيقة (57)، وغابرييل مارتينيلي في الدقيقة (64).

ورفع أرسنال رصيده إلى (9) نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر وإنتر ميلان الثاني، فيما توقف الفريق الإسباني عند المركز الثامن عشر برصيد (3) نقاط.

كما تغلب إنتر ميلان الإيطالي على مضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها كل من دينزل دومفريس في الدقيقة (41)، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة (45+1)، وهاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة (53) من ركلة جزاء، وفرانشيسكو إسبوزيتو في الدقيقة (76).

ورفع إنتر رصيده إلى (9) نقاط في المركز الثاني، فيما توقف الفريق البلجيكي عند المركز الثالث والعشرين برصيد (3) نقاط.