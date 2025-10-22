نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمة المالية تؤجل تجديد عقد أحمد حمدي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرغب في الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن أحمد حمدي ينتظر فقط تحرك مجلس الإدارة لبدء المفاوضات الرسمية والتواصل معه لحسم جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، حيث هناك رغبة متبادلة بين إدارة الكرة بنادي الزمالك واللاعب أحمد حمدي على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية خصوصا أن حمدي عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتابع الغندور أن تم تأجيل فتح أي مفاوضات مع اللاعب في الوقت الحالي خصوصا في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعيشها النادي.