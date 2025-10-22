عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة

أحمد جودة - القاهرة - لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية توافر السلع في الأسواق بكميات كافية، مع ضرورة عدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشار الحمصاني، في مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار الأسواق ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق، حيث يتم متابعة الأسعار بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي تلاعب.

وتابع أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع وجودتها وبين أسعارها، بما يعود بالنفع على المواطنين.