الجالية المصرية في بروكسل تستقبل الرئيس السيسي بأعلام مصر.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - استقبلت الجالية المصرية، في بروكسل، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله للمشاركة بالقمة المصرية الأوروبية.

يأتي ذلك، في مستهل زيارة سيادته إلى مملكة بلجيكا، التي سوف يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى- غدًا الأربعاء-الجاري.

واستقبل الرئيس لدى وصوله نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الاوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري واعضاء السفارة المصرية في بروكسل.