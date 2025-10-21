وزير الخارجية : أعمل 16 ساعة يوميا وحصلت على 90% فى الثانوية العامة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 07:32 مساءً -

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أنه ينحدر من أسرة بسيطة فى محافظة أسيوط فى جنوب مصر، مشيرا إلى حصوله على مجموع 90 % فى الثانوية العامة، حيث جاء ترتيبه الأول على محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن حلمه منذ الصغر أن يشغل منصب سفير لمصر بالالتحاق بوزارة الخارجية.

وأشار وزير الخارجية فى لقاء على بودكاست وزار الخارجية إلى أن حصوله على الترتيب الأول فى الثانوية العامة على محافظات الصعيد قد قوبل باحتفاء من محافظ أسيوط آنذاك زكى بدر، مؤكدا أن المحافظة أرسلت مندوبا إلى منزله الذى يقع فى حارة بسيطة بمحافظة أسيوط، لافتا إلى حرصه الشديد على القراءة منذ الصغر حيث قرأ كتاب تلخيص الإبريز فى تلخيص باريز لـرفاعة الطهطاوي.

أعرب عبد العاطى عن فخره بتكليفه بمنصب وزير خارجية مصر وثقة القيادة السياسية، مشيرا إلى أن عناية الله أنقذت الدولة المصرية عقب أحداث 2011 ولم تدخل فى نفق مظلم مثلما حدث فى دول كسوريا وليبيا.

وحول عدد ساعات العمل يوميا، أكد وزير الخارجية أن يومه يبدأ على تمام السابعة والنصف أو الثامنة صباحا وينتهى على تمام الحادية عشرة مساء، موضحا أن رأس الدولة يتحمل مسئوليات وتحديات كبيرة تواجه مصر من تواجد ملايين اللاجئين وتحديات أخرى منها ترسيم الحدود البحرية فى شرق المتوسط، وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا والسودان وجنوب السودان وكذلك الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والبحر الأحمر.

وشدد وزير الخارجية على عدم وجود أى حلول عسكرية لأى أزمات وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا، مؤكدا إمكانية إدارة الصراعات بأدوات سياسية أو اقتصادية بعيدا عن الأداة العسكرية الأشد فتكا.

وفى مبادرة جديدة تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب العمل الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واستعراض ما تقوم به الوزارة من مهام وأنشطة وبرامج لخدمة المصالح الوطنية والمواطنين المصريين فى الداخل والخارج، وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها؛ أطلقت وزارة الخارجية بودكاست بعنوان “دبلوكاست Diplocast”، يشكل منصة رقمية جديدة تتيح لمسؤولى وأعضاء الوزارة استعراض الدور الحيوى الذى تضطلع به الدبلوماسية المصرية على المستويين الإقليمى والدولى فى دعم المصالح الوطنية. كما يتناول البودكاست التجارب الحياتية والمهنية للدبلوماسيين المصريين ويكشف عن جوانب مختلفة من العمل الدبلوماسي.

شارك فى الحلقة الأولى من “دبلوكاست” د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى حوار خاص مع الإعلامى رامى رضوان، يتناول خلاله أبرز محطات مسيرته الدبلوماسية وتجربته الشخصية فى العمل الدبلوماسي. كما يتطرق الحوار فى الجزء الأخير إلى عدد من الملفات الخارجية.