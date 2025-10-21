شون دايتش مدرباً جديداً لنوتنغهام

شون دايتش مدرباً جديداً لنوتنغهامأعلن نادي نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، تعيين شون دايتش مدرب إيفرتون السابق مدربا جديدا له، وذلك عقب إقالة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

وأعرب فورست في بيان عن سعادته بتعيين شون دايتش مديرا فنيا جديدا للفريق، بعد عملية اختيار دقيقة قادها إدو جاسبار، الرئيس العالمي لكرة القدم بالنادي.

وأضاف البيان أن المدرب الإنجليزي، الذي سبق له اللعب في صفوف ناشئي فورست، وقع عقدا يمتد حتى صيف عام 2027، وسيتولى قيادة الفريق في أولى مبارياته يوم الخميس المقبل أمام بورتو البرتغالي في الدوري الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن دايتش مدرب إيفرتون وبيرنلي الأسبق هو ثالث مدير فني يتولى تدريب نوتنغهام فورست هذا الموسم بعد إقالة نونو سانتو في سبتمبر، ثم بوستيكوجلو قبل أيام.

ويحتل نوتنغهام المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط.