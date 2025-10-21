أخبار مصرية

حزب مستقبل وطن يلتقي كوادره وقياداته على مستوى الجمهورية في لقاءٍ تنظيميٍ حاشد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - نظم حزب مستقبل وطن لقاءً تنظيمياً حاشداً مع قياداته وكوادره في مختلف المستويات التنظيمية وفي كافة المحافظات، في إطار استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

 

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الحزب، والأمناء المركزيين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وقيادات وكوادر الحزب، على مستوى المحافظات، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. 

 

وتناول اللقاء، استعراض استراتيجية الحزب الهادفة لدعم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية، ودعم القيادة السياسية، وتنسيق الجهود بين الأمانات المركزية ، وأمانات الحزب على كافة المستويات التنظيمية بجميع المحافظات، مع التركيز على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، والوقوف خلف كافة مرشحي الحزب وتشجيع المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية.

 

 

