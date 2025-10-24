الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملموسًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، متأثرة بالانخفاض العالمي للمعدن الأصفر وسط صعود قوي للدولار الأمريكي. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا بين المصريين – ليبلغ نحو 5500 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 44 ألف جنيه.

«خبر بمليون جنيه».. أسعار الذهب تواصل الانخفاض والجنيه الذهب يسجل 44 ألف جنيه اليوم

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية المصرية:

سجل الذهب عيار 24 نحو 6285.75 جنيهًا للجرام، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 5762 جنيهًا. أما الذهب عيار 21 فاستقر عند 5500 جنيه، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4714.25 جنيه. بالنسبة لعيار 14، فقد بلغ سعر الجرام 3666.75 جنيه. أما الجنيه الذهب، فهو يقارب 44,000 جنيه.

وجاء هذا الانخفاض محليًا متزامنًا مع تراجع أسعار الذهب العالمية في بداية التعاملات اليوم، حيث أقبل المستثمرون على العملة الأمريكية ترقبًا لصدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لاحقًا حتى اليوم، مما دفع المعدن النفيس إلى إنهاء موجة ارتفاع متواصلة دامت تسعة أسابيع، ليسجل أول خسارة أسبوعية منذ عشرة أسابيع.

وبالنسبة للتعاملات الفورية، فقد تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة وصلت إلى 0.2% ليبلغ 4116.09 دولارًا للأوقية. وعلى مدار الأسبوع، فقد الذهب حوالي 3% من قيمته، ليتجه بذلك نحو أكبر هبوط أسبوعي له منذ منتصف شهر مايو الماضي، مدفوعًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وقوة مؤشر الدولار الذي ارتفع أمام سلة العملات الرئيسية لليوم الثالث على التوالي.

أما عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم شهر ديسمبر المقبل فقد هبطت بنسبة 0.4% لتستقر عند مستوى 4131.10 دولارًا للأوقية، بينما تصاعد مؤشر الدولار الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي، ما أدى إلى زيادة تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأجنبية.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن الارتفاع الملحوظ للدولار دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بحيازة الذهب، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إعلان بيانات التضخم الأمريكية التي ستؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة المالية المقبلة للبنك المركزي الأمريكي، وبالتالي على أسعار الذهب عالميًا.

هذا التراجع يأتي بعد أداء استثنائي للمعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية، حيث حقق الذهب مكاسب قياسية بدعم من اضطرابات الأسواق المالية والتوترات الجيوسياسية العالمية. ومع ذلك، فإن الأسواق لا تزال مترقبة لأي تطورات جديدة قد تدفع أسعار الذهب للارتفاع مجددًا أو مواصلة مسارها الهبوطي الحالي، وذلك بحسب ما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية في الفترة المقبلة.

