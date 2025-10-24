نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعلى للجامعات ووكالة أنباء الشرق الأوسط يُوقعان بروتوكولًا لدعم التحول الرقمي. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بروتوكول تعاون مع أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن تفعيل وتقديم برامج "شهادة أساسيات التحول الرقمي" المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وإتاحة التدريب والاختبارات الخاصة بها لموظفي ومنتسبي كافة مؤسسات الدولة.

​وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لتكامل مؤسسات الدولة في تطبيق رؤية التحول الرقمي، ويهدف إلى رفع الكفاءة الرقمية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي، بما يتماشى مع المادة 25 من الدستور المصري التي تُلزم بمحو الأمية الرقمية.

​حضر مراسم التوقيع الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس، ومن جانب وكالة أنباء الشرق الأوسط السيد الدكتور طارق العوضي. مساعد رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.