نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار في أسعار الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع مفاجئ أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الذهب يهدّى اللعب.. أسعار الذهب النهارده السبت 25 أكتوبر 2025 في مصر

استقرار في أسعار الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع مفاجئ أمس.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات، وذلك بعد موجة ارتفاع شهدها المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث صعد عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – بنحو 20 جنيهًا للجرام، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويأتي استقرار الأسعار اليوم رغم استمرار حالة التذبذب في سوق الذهب العالمي، مدفوعة بتغيرات سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين لأي قرارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6308.57 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21: استقر عند 5520 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 4731.43 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 44،160 جنيهًا دون إضافة المصنعية أو الدمغة.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، استقر سعر الأوقية (الأونصة) اليوم السبت عند 4108 دولارات، حسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب.

ويأتي هذا التراجع البسيط بعد أسبوع من الارتفاعات المتتالية في السوق العالمي، مدعومًا بتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات أسعار النفط وضعف الدولار في بعض الجلسات.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تشهد الأسعار حركة محدودة خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، مع احتمالية صعود جديدة إذا واصل الدولار تراجعه أو ارتفعت أسعار الذهب عالميًا.

في المقابل، ينصح بعض المحللين الراغبين في الشراء بالترقب وعدم التسرع، إذ إن السوق قد يشهد استقرارًا نسبيًا حتى نهاية الشهر قبل أي موجة ارتفاع جديدة، خصوصًا مع اقتراب موسم رأس السنة وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية.

ملخص السوق

الأسعار المحلية مستقرة بعد ارتفاع طفيف أمس.

السوق العالمي يشهد استقرارًا فوق مستوى 4100 دولار للأوقية.

التوقعات تميل إلى استقرار قصير الأجل قبل ارتفاع محتمل في نوفمبر.