مجلس الوزراء: الإجازة يوم افتتاح المتحف المصرى فقط وليست سنوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 05:22 مساءً - أكدت الحكومة أن قرار اعتبار يوم السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لا يعنى إجازة رسمية سنوية ولكن الإجازة ستكون فى يوم افتتاح المتحف فقط لتنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى وإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع

وكان قد صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجه السيد الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

وأوضح المتحدث الرسميّ، أنه وفقا لذلك، فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني: يأتي قرار الإجازة بتوجيهات السيد الرئيس؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسئولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.