مجلس الوزراء: الإجازة يوم افتتاح المتحف المصرى فقط وليست سنوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 05:22 مساءً - أكدت الحكومة أن قرار اعتبار يوم السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لا يعنى إجازة رسمية سنوية ولكن الإجازة ستكون فى يوم افتتاح المتحف فقط لتنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى وإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع

وكان قد صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجه السيد الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.