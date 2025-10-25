«كاف» يطلق المرحلة الثانية من بيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 05:22 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن انطلاق المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"، ابتداءً من اليوم السبت 25 أكتوبر، عبر المنصة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الإقبال غير المسبوق الذي شهدته المرحلة الأولى، حيث نُفدت جميع تذاكر مباريات المنتخب المغربي خلال الساعة الأولى فقط من عملية البيع، في مؤشر واضح على الحماس الكبير الذي يرافق البطولة قبل انطلاقها.
يتاح للجماهير أيضًا، في اليوم نفسه، حجز باقات الضيافة المميزة، للاستمتاع بتجارب حصرية ومقاعد فاخرة في أجواء البطولة.
أكد "كاف" أن المرحلة الثانية ستشمل طرح ثلث السعة الإجمالية للملاعب، تلبيةً للطلب العالمي الكبير على حضور "أكبر احتفالية كروية في القارة".
خلال المرحلة الأولى، سجلت البطولة رقمًا قياسيًا ببيع أكثر من 250 ألف تذكرة خلال ثلاثة أيام فقط، مع مشاركة مشجعين من 135 دولة حول العالم، ما يعكس الشعبية المتزايدة والمكانة العالمية التي باتت تحظى بها كرة القدم الإفريقية.
كما شدد "كاف" على أهمية استخراج بطاقة المشجع "فان أي دي" عبر تطبيق "يالا"، باعتبارها خطوة إلزامية لاقتناء التذاكر والدخول إلى الملاعب بسهولة وأمان.