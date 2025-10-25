«كاف» يطلق المرحلة الثانية من بيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 05:22 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن انطلاق المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"، ابتداءً من اليوم السبت 25 أكتوبر، عبر المنصة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإقبال غير المسبوق الذي شهدته المرحلة الأولى، حيث نُفدت جميع تذاكر مباريات المنتخب المغربي خلال الساعة الأولى فقط من عملية البيع، في مؤشر واضح على الحماس الكبير الذي يرافق البطولة قبل انطلاقها.