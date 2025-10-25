نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تثمن تعاون وزارة الخارجية في تسهيل التصديقات ونقل جثامين ذوي الأعضاء من الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجّهت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية على تعاونها المثمر والبنّاء مع النقابة وجميع أعضائها، وذلك في تيسير إجراءات التصديق وتقديم كل أوجه الدعم والتعاون المطلوب.

وتقدّمت اللجنة بخالص الشكر والتقدير إلى قطاع الشئون القنصلية للمواطنين الأجانب والتصديقات بوزارة الخارجية على الجهود الكبيرة، التي بُذلت في تيسير إجراءات نقل جثامين عددٍ من أقارب الزملاء الصحفيين من الخارج، وما قدموه من تعاون إنساني كريم، وتسهيلات في مختلف المراحل والإجراءات ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أن هذا التعاون البنّاء يجسد الدور الوطني والإنساني، الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية، ومختلف قطاعاتها في خدمة المواطنين، وتدعيم جسور الثقة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية.