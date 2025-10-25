نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار تاريخي... إجازة رسمية في يوم ميلاد الحضارة المصرية الحديثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماع رسمي عقد اليوم بجعل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي المنتظر.

إجازة رسمية أول نوفمبر 2025

أكد المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بأن يكون يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر. ويطبق القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

حدث عالمي وترقب دولي

أوضح الحمصاني أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بهدف توفير المرونة التامة للأجهزة والجهات المعنية لتنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر أن يشهد حضور عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسؤولي حكومات حول العالم، إلى جانب كبار الشخصيات الدولية البارزة.

إتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة الافتتاح

أشار المتحدث إلى أن القرار يهدف أيضا إلى منح المواطنين فرصة متابعة هذه الاحتفالية العالمية التي تحظى باهتمام دولي كبير، كون المتحف المصري الكبير يعد أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية والحضارية في العالم، ويجسد مكانة مصر التاريخية ودورها في حفظ التراث الإنساني.

وتستعد الدولة لتنظيم حدث استثنائي بمستوى يليق بمكانة مصر وآثارها العريقة، حيث يترقب الملايين لحظة افتتاح المتحف الذي سيشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة والثقافة على المستوى العالمي.