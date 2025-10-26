شوط مثير ينتهى بتقدم ريال مدريد ضد برشلونة 2-1 والفار يمنع هدفين.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 07:29 مساءً - تقدم فريق ريال مدريد ضد برشلونة بنتيجة 2-1 خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سنتياجو برنابيو فى كلاسيكو الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني للموسم الحالي 2025-26.

الريال ضد برشلونة

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق كيليان مبابي، وجود بيلينجهام في الدقيقتين 22، و43 لصالح ريال مدريد من عمر اللقاء المقام حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما أحرز فيرمين لوبيز في الدقيقة 38 لصالح برشلونة.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن كيليان مبابي هو ثالث لاعب يُسجل فى أربع مباريات متتالية بالكلاسيكو في جميع المسابقات في القرن الحادي والعشرين (ستة أهداف)، بعد رونالدينيو بين عامى 2004 و2006 (أربع مباريات، خمسة أهداف) وكريستيانو رونالدو عام 2012 (ست مباريات، سبعة أهداف).

وألغت تقنية الفار في الدقيقة الثالثة ركلة جزاء لنادي ريال مدريد احتسبت لصالح فينيسيوس جونيور الا أن التسلل دفع الحكم الى التراجع عن القرار.

كما ألغت هدفًا لكيليان مبابي في الدقيقة 12 من عمر اللقاء لوقوعه في التسلل بعد استلام الكرة في حدود منطقة جزاء الخصم.

يدخل كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة بطابع خاص هذه المرة، إذ يتحول الصدام إلى مواجهة رمزية بين الحاضر والمستقبل، يتجسد فيها الصراع بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وموهبة برشلونة الصاعدة لامين يامال.

يمتلك يامال سجلًا لافتًا أمام مبابي، بعدما قاد برشلونة لتحقيق 4 انتصارات في المواجهات السابقة أمام ريال مدريد، إلى جانب مساهمته في التتويج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، ليؤكد مكانته كوجه جديد لجيل البارسا القادم.

في المقابل، يعيش مبابي فترة ذهبية في موسمه الأول مع الميرنجي، حيث سجل 16 هدفًا وصنع هدفين في 15 مباراة بمختلف البطولات، بينما تألق يامال هو الآخر بمساهمته في 8 أهداف خلال 7 مباريات (3 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

ويتصدر ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو جدول الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متقدمًا بنقطتين على برشلونة صاحب المركز الثاني بـ 22 نقطة، ما يجعل الفوز هدفًا مشتركًا للفريقين في صراع القمة.

ويخوض الطرفان اللقاء بثقة عالية بعد انتصاراتهما الأوروبية الأخيرة، حيث سحق برشلونة أولمبياكوس 6-1، فيما تغلب ريال مدريد على يوفنتوس 1-0، لتزداد سخونة المواجهة التي تجمع بين نجم يكرّس زعامته وآخر يسعى لانتزاعها.