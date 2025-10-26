ريال مدريد يخطف برشلونة 2-1 ويواصل صدارة ترتيب الدورى الإسبانى.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 09:37 مساءً - فاز فريق ريال مدريد ضد برشلونة بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سنتياجو برنابيو فى كلاسيكو الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني للموسم الحالي 2025-26

\

احتفال بيلينجهام

برشلونة ضد الريال

بيلينجهام خلال المباراة

ريال مدريد ضد برشلونة

جاءت أهداف المباراة عن طريق كيليان مبابي، وجود بيلينجهام في الدقيقتين 22 و43 لصالح ريال مدريد من عمر اللقاء، فيما أحرز فيرمين لوبيز في الدقيقة 38 لصالح برشلونة.

ورصدت عدسات المصورين لحظة غضب فينيسيوس جونيور في المباراة بسبب استبداله في الربع الأخير من مباراة ريال مدريد ضد برشلونة قبل أن يغادر خارج أرضية الملعب مباشرة الى غرفة خلع الملابس.

بيلينجهام

جانب من مباراة ريال مدريد وبرشلون

حارس برشلونة يتصدى لركلة الجزاء

كما أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 52 ضد برشلونة في المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين.

وألغت تقنية الفار في الدقيقة الثالثة ركلة جزاء لنادي ريال مدريد احتسبت لصالح فينيسيوس جونيور إلا أن التسلل دفع الحكم إلى التراجع عن القرار، كما ألغت هدفًا لكيليان مبابي في الدقيقة 12 من عمر اللقاء لوقوعه في التسلل بعد استلام الكرة في حدود منطقة جزاء الخصم.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن كيليان مبابي هو ثالث لاعب يُسجل فى أربع مباريات متتالية بالكلاسيكو في جميع المسابقات في القرن الحادي والعشرين (ستة أهداف)، بعد رونالدينيو بين عامى 2004 و2006 (أربع مباريات، خمسة أهداف) وكريستيانو رونالدو عام 2012 (ست مباريات، سبعة أهداف).

وأضافت الشبكة أنه في عمر 22 عامًا و119 يومًا، أصبح جود بيلينجهام أصغر لاعب في ريال مدريد يسجل ويصنع في مباراة ضد برشلونة في جميع المسابقات في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجله فينيسيوس جونيور في كأس ملك إسبانيا في أبريل 2023 (22 عامًا و267 يومًا). مجرة.

كيليان مبابى يسدد ركلة الجزاء

مبابى يهدر ركلة الجزاء

مبابى

ترتيب الدوري الإسباني

بهذه النتيجة عزز فريق ريال مدريد من تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 22 هدفًا وتلقي 10.

بينما حل فريق برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة جمعها من الفوز ي 7 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة 2 وتسجيل 25 هدفًا وتلقي 12.

مباراة برشلونة وريال مدريد

ويليام وبيلينجهام يحتفلون بالهدف

يامال ومبابى خلال المباراة