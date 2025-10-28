نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.. وعيار 21 يتراجع بعد استقرار يومين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب تنهار في محلات الصاغة.. وعيار 21 يخسر 125 جنيهًا في يوم واحد

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية في مصر، بعد فترة من الاستقرار استمرت ليومين متتاليين.

وسجّل عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – انخفاضًا قدره 125 جنيهًا للجرام الواحد، متأثرًا بانخفاض سعر الأوقية عالميًا بالدولار الأمريكي.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحرك الأسواق العالمية للذهب نحو الهبوط، بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة عوائد السندات الأمريكية، وهو ما ضغط على أسعار المعدن النفيس عالميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة

وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت الأسعار كالآتي (دون مصنعية أو دمغة):

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 6200 جنيه للجرام.

سجل للجرام. سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5425 جنيهًا للجرام بعد انخفاض 125 جنيهًا.

بلغ للجرام بعد انخفاض 125 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وصل إلى للجرام. سعر الجنيه الذهب (عيار 21): سجل 43400 جنيه.

وتختلف الأسعار من محل لآخر حسب تكلفة المصنعية والدمغة، التي تتراوح عادة بين 60 إلى 200 جنيه للجرام الواحد وفقًا لطبيعة المشغولات والمكان.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

أما على المستوى العالمي، فقد شهدت أسعار الذهب في البورصة الدولية تراجعًا واضحًا، حيث سجلت الأوقية (الأونصة) نحو 4024 دولارًا، مقارنة بنحو 4140 دولارًا في الجلسة السابقة، بانخفاض يقارب 116 دولارًا للأوقية الواحدة.

ويرى محللون أن هذا التراجع يأتي في ظل هدوء الطلب على الذهب كملاذ آمن، بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في القريب العاجل.

أسباب انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

قال خبراء سوق المعادن إن تراجع الأسعار في مصر اليوم مرتبط مباشرة بالأسعار العالمية، بجانب استقرار سعر الدولار محليًا في البنوك الرسمية، مما خفّض الطلب على المعدن النفيس.

كما ساهم تباطؤ حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي خلال الأيام الماضية في زيادة المعروض، وهو ما دفع الأسعار للهبوط بعد موجة من الارتفاعات المتتالية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

رجّح بعض المحللين أن أسعار الذهب قد تستقر مؤقتًا عند مستوياتها الحالية خلال الأيام القليلة القادمة، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا إذا ما ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا أو تراجع سعر الدولار محليًا.

في المقابل، نصح تجار الذهب المواطنين الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار بشكل يومي، مؤكدين أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة للشراء على المدى المتوسط، خصوصًا في ظل التذبذب الحالي في الأسواق العالمية.

يواصل الذهب تأرجحه بين هبوط الأسعار عالميًا واستقرار الدولار محليًا، ليمنح فرصة جديدة للمستثمرين والمقبلين على الزواج لاقتناص الأسعار الحالية قبل أي صعود جديد محتمل مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الذهب عالميًا.