نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبوط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. اعرف سعر الجرام عيار 21 و24 و18 الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الذهب ينزل بعد صمود يومين.. انخفاض جديد يضرب عيار 21 اليوم في مصر

هبوط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. اعرف سعر الجرام عيار 21 و24 و18 الآن.. تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 داخل محلات الصاغة، بعد استقرار استمر ليومين متتاليين، متأثرة بهبوط أسعار الذهب عالميًا في بورصات المعادن.

وسجّل عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – انخفاضًا بنحو 125 جنيهًا للجرام الواحد، في ظل تراجع سعر الأوقية عالميًا، وهدوء الطلب داخل السوق المحلي خلال الأيام الماضية.

وقال خبراء الذهب إن التراجع الحالي يُعد فرصة جيدة للشراء قبل احتمالية عودة الارتفاع مجددًا، خاصة مع استمرار التذبذب في الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة

جاءت الأسعار وفقًا لتحديثات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية كالآتي (دون مصنعية):

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6200 جنيه .

نحو . سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5425 جنيهًا .

نحو . سعر جرام الذهب عيار 18: يبلغ 4650 جنيهًا .

يبلغ . سعر الجنيه الذهب (عيار 21): وصل إلى 43400 جنيه تقريبًا.

وتختلف الأسعار من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر حسب تكاليف المصنعية والدمغة، والتي تتراوح بين 60 و200 جنيه للجرام تبعًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان البيع.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب في البورصات الدولية تراجعًا واضحًا، حيث انخفضت الأوقية إلى 4024 دولارًا بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 4140 دولارًا في الجلسة السابقة.

ويرجع هذا التراجع إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وزيادة عوائد السندات الأمريكية، مما قلل الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة.

أسباب تراجع أسعار الذهب محليًا

يرجع هبوط أسعار الذهب اليوم في السوق المصري إلى تأثره المباشر بانخفاض السعر العالمي، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار داخل البنوك الرسمية.

كما أشار تجار ومحللون إلى أن ركود حركة البيع والشراء في محلات الصاغة ساهم في دفع الأسعار للهبوط، بعد موجة ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي.

توقعات حركة الذهب خلال الأيام القادمة

توقّع عدد من الخبراء أن تستقر الأسعار نسبيًا خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية عودة الارتفاع الطفيف في حال صعود الأوقية عالميًا أو تراجع الدولار الأمريكي.

وأكد بعض المحللين أن مستويات الأسعار الحالية تُعد مناسبة للشراء، خاصة للمقبلين على الزواج أو الراغبين في الادخار، نظرًا لتوقعات ارتفاع الذهب مجددًا مع دخول موسم الشتاء وزيادة الطلب على المعدن الأصفر عالميًا.

نصيحة للمستهلكين

ينصح الخبراء بمتابعة تحديثات أسعار الذهب أولًا بأول قبل الإقبال على الشراء أو البيع، ومقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر للحصول على أفضل سعر ممكن، مع التأكد من فواتير الدمغة والمصنعية الرسمية.

الذهب يواصل تراجعه اليوم الثلاثاء، بعد هدوء عالمي في أسعار الأوقية، واستقرار محلي في سعر الدولار، ليمنح الأسواق فرصة للشراء بأسعار أقل من المعتاد.

ويبقى السؤال: هل يستمر الهبوط خلال الأسبوع الجاري، أم أن المعدن النفيس سيعاود الارتفاع مع أول تغير في البورصات العالمية؟