عاجل- تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.. عيار 21 يهبط إلى 5450 جنيهًا

أحمد جودة - القاهرة - تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.. عيار 21 يهبط إلى 5450 جنيهًا

الاقتصاد

الثلاثاء 28/أكتوبر/2025 - 07:30 ص 10/28/2025 7:30:47 AM

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، وسط ترقب من المتعاملين في الأسواق المحلية والعالمية لحركة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة. ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة من الارتفاعات خلال الأسابيع الماضية، متأثرًا بتغيرات أسعار الدولار وحركة البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار السعر بالجنيه المصري ملاحظة
عيار 18 4671 جنيهًا ⬇ انخفاض
عيار 21 5450 جنيهًا ⬇ انخفاض
عيار 24 6228 جنيهًا ⬇ انخفاض

