نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 مع صعود الأونصة عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 مع صعود الأونصة عالميًا

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – إلى 5365 جنيهًا، مدعومًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 3996 دولارًا.

ويرجح خبراء الاقتصاد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الذهب جاءت وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وهو ما يدعم الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.

في المقابل، يرى محللون أن أي تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول استمرار الضغوط التضخمية أو تأجيل خفض الفائدة القادم قد تؤدي إلى ارتفاع العوائد الحقيقية وتقوية الدولار، مما قد يحد من مكاسب الذهب على المدى القصير.

كما شهدت أسواق المعادن النفيسة والصناعية حالة من الهدوء النسبي قبل صدور قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.3% إلى 47.45 دولار للأوقية، بينما تراجعت عقود البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1575.80 دولار للأوقية.

أما عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن فصعدت بنسبة 0.2% إلى 11،053.20 دولارًا للطن، وارتفعت عقود النحاس الأمريكية بنسبة 0.3% إلى 5.18 دولار للرطل.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025:

عيار 24: 6131 جنيهًا

عيار 21: 5365 جنيهًا

عيار 18: 4598 جنيهًا

الجنيه الذهب: 42،920 جنيهًا

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي **يرتبط بشكل مباشر بتقلبات سعر صرف الدولار في مصر**، إلى جانب **زيادة الإقبال على شراء الذهب كمخزن للقيمة** مع تراجع الثقة في أدوات الادخار التقليدية. ويؤكد خبراء أن أي تغيّر في سياسات الفائدة الأمريكية أو المحلية سيكون له تأثير فوري على حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، يتوقع محللو سوق المعادن أن **الذهب سيظل متقلبًا في المدى القصير** بين دعم قوي عند مستوى 3950 دولارًا للأونصة ومقاومة قرب 4020 دولارًا، مشيرين إلى أن قرارات البنوك المركزية العالمية المقبلة ستكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار، سواء نحو استمرار الصعود أو العودة للتصحيح المؤقت في الأسواق العالمية.

