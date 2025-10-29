نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذبذب أسعار الذهب في مصر وعالميًا بختام تعاملات الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تذبذب أسعار الذهب في مصر وعالميًا بختام تعاملات الأربعاء 29 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حالة من التذبذب الطفيف بين ارتفاع وانخفاض، ليسجل المعدن النفيس استقرارًا نسبيًا خلال الساعات الأخيرة في السوق المصرية والعالمية، وفق ما رصدته الأسواق.

أسعار الذهب المحلية في مصر:

عيار 24: أعلى سعر شراء 6097 جنيه، أقل سعر بيع 6120 جنيه، متوسط السعر 6106 جنيه

عيار 21: أعلى سعر شراء 5340 جنيه، أقل سعر بيع 5360 جنيه، متوسط السعر 5345 جنيه

عيار 18: أعلى سعر شراء 4573 جنيه، أقل سعر بيع 4570 جنيه، متوسط السعر 4583 جنيه

عيار 14: أعلى سعر شراء 3556 جنيه، أقل سعر بيع 3570 جنيه، متوسط السعر 3561 جنيه

الجنيه الذهب: أعلى سعر شراء 42،672 جنيه، أقل سعر بيع 43،320 جنيه، متوسط السعر 42،996 جنيه

الأوقية (31.1 جرام): سعر الشراء 190،530 جنيه، سعر البيع 189،465 جنيه

بلغ سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية نحو 3990.74 دولار، بعد انتعاش طفيف عقب ثلاثة أيام من التراجع، حيث كان المعدن النفيس قد هبط مؤقتًا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع قرب 3886 دولارًا للأوقية، وسط ترقب المستثمرين لبيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يُسجل الذهب أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، بارتفاع يتجاوز 50% منذ بداية العام، فيما تتفوق الفضة والبلاتين نسبيًا؛ إذ صعدت الفضة إلى 48 دولارًا للأوقية بزيادة 61%، والبلاتين إلى 1591 دولارًا بزيادة 93%.

الأسعار العالمية للذهب:



ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1.68% لتصل إلى نحو 4،017 دولار للأونصة، وهو ما يعادل 31.1 جرام من الذهب عيار 24، وفق أحدث بيانات وكالة بلومبرج.