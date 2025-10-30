فوضى فى القدس بسبب مظاهرات الحريديم ضد قانون التجنيد الإجبارى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - شهدت مدينة القدس اليوم الخميس، مظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف من اليهود الحريديم، احتجاجاً على عدم إقرار قانون يمنحهم الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو مطلب دينى واجتماعى قديم تسعى الأحزاب الدينية لتثبيته فى التشريعات الإسرائيلية.

لماذا خرج الحريديم إلى الشوارع؟ لماذا خرج الحريديم إلى الشوارع؟ وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاحتجاجات تسببت في شلل مرورى واسع وفوضى داخل محطات الحافلات والقطارات، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة التى حاولت تفريق المتظاهرين وإعادة حركة النقل إلى طبيعتها. ما خلفية الخلاف حول قانون التجنيد فى إسرائيل؟ ما خلفية الخلاف حول قانون التجنيد فى إسرائيل؟ يُعد ملف تجنيد الحريديم من أكثر القضايا الخلافية في إسرائيل، إذ يرى التيار الدينى، أن دراسة التوراة تمثل خدمة روحية تعادل الخدمة العسكرية، بينما تعتبر القوى العلمانية، أن الإعفاءات المتكررة تُخلّ بمبدأ المساواة بين المواطنين.