نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمطار شرم الشيخ الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، الذي تقيمه الوزارة بمطار شرم الشيخ الدولي، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25".

وتجولت وزيرة التضامن الاجتماعي داخل أروقة المعرض الذي يضم باقة من المنتجات السيناوية الأصيلة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية وديكورات المنزل البسيطة والأزياء والإكسسوارات، التي تعكس جمال الحرف المصرية وإبداع أيادي صانعاتها.

وخلال جولتها، التقت الدكتورة مايا مرسي العارضات المشاركات بالمعرض، واللاتي أعربن عن سعادتهن باهتمام الوزيرة ودعمها المتواصل للحرفيات والمشروعات التراثية. وأكدن أن المنتجات السيناوية تلقى إقبالًا وإعجابًا كبيرًا من السائحين وزوار المطار من مختلف الجنسيات.

يُذكر أن الوزيرة كانت قد شاركت صباح اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي "الإنكوساي 25"، الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تفقدت برفقة اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ للوقوف على استعداداتها تمهيدًا لافتتاحها رسميًا.

