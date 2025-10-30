نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: ضخ دماء جديدة بعدد من المواقع التنفيذية بالأحياء والمراكز لضبط منظومة العمل واستكمال الخطط التنموية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه وبالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة تم ضخ دماء جديدة بعدد من المواقع التنفيذية بالأحياء والمراكز، في إطار الحرص على تجديد الدماء ودفع منظومة العمل بعناصر قادرة على المتابعة والإنجاز واستكمال مسيرة التنمية.

وشملت الحركة التي اصدرتها وزيرة التنمية المحلية تكليف كل من:

محمد عبد الراضي حمدان رئيسًا لحي الوراق.

مجدي محمد عبد المتعال رئيسًا لمركز ومدينة منشأة القناطر.

أحمد محمد توفيق رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة.

عبد الخالق عوض فرج رئيسًا لمدينة الحوامدية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء التنفيذي وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لخدمة المواطنين.

كما أكد المحافظ أنه تم استمرار تكليف عدد من القيادات التي أثبتت كفاءة في مواقعها دعمًا لاستقرار منظومة العمل وإنجاز الخطط الجارية وشملت حركة الاستمرار في التكليف:

ياسين سيد ياسين رئيسًا لمركز ومدينة العياط.

ومحمود محمد زين العابدين شنب رئيسًا لمركز ومدينة البدرشين.

وزينهم أحمد عباس رئيسًا لمركز ومدينة أبو النمرس.

ورمضان عبد الرحمن عبد الباري رئيسًا لحي المنيرة الغربية.

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تأتي ضمن المتابعة الدورية للأداء التنفيذي وبما يضمن استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة العمل داخل الأحياء والمراكز وتنفيذ الخطط التنموية بالمعدلات المطلوبة.

وثمَّن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارة التنمية المحلية مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة يُسهم بشكل فاعل في دعم منظومة العمل التنفيذي وتحقيق الانضباط الإداري ودفع جهود التنمية بالمراكز والأحياء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.