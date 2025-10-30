جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 08:32 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه تسلم جثمانى أسيرين إسرائيليين فى قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى عملية نُفذت بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى وتحت إشراف إنسانى دولى.

لم يعلن الجيش حتى الآن عن هوية الأسيرين، مكتفيًا بالقول أن الجثمانين نُقلا إلى إسرائيل لإجراء الفحوصات الطبية وتأكيد الهوية قبل تسليمهما إلى عائلتيهما. الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين إسرائيليين من غزة الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين إسرائيليين من غزة تأتى العملية فى ظل جهود دولية متواصلة تقودها أطراف إقليمية ومنظمات إنسانية لتبادل الجثامين والأسرى، وسط استمرار التوتر الميدانى فى غزة وتصاعد الدعوات لاستئناف المفاوضات الإنسانية بين الأطراف المعنية.