معمارى عالمى: المتحف المصرى الكبير يعيد تعريف علاقة العالم بالحضارات القديمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أكد المعمارى الفرنسى العالمى جان بيير هايم، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير يُعد حدثًا معماريًا استثنائيًا يعيد تعريف علاقة العالم بالتراث الإنسانى والحضارات القديمة، تقدمه مصر مهد الحضارة الإنسانية كجسر يربط الماضى بالحاضر والمستقبل.

المتحف المصرى الكبير يعد شهادة حية على قدرة مصر على التجدد وصناعة المستقبل

وأضاف المعمارى الفرنسى العالمى، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتحف المصرى الكبير يعد شهادة حية على قدرة مصر، التى تمتلك أقدم حضارة فى التاريخ، على التجدد وصناعة المستقبل من جذور التاريخ، إنه رسالة ثقافية كبرى من مصر إلى الإنسانية، تُذكّر العالم بأن المعرفة والتاريخ هما جوهر البناء والتنمية والسلام".

وأكد أن المتحف المصرى الكبير يمثل الرؤية المعمارية التى تمزج بين الأصالة والحداثة فى إطار فلسفى متكامل، مشيرًا إلى أن التصميم المعمارى للمتحف "يعكس روح مصر القديمة، ويُجسّد عبقرية المكان وخلود الحضارة المصرية".

وأضاف: "إن هذا الصرح المعمارى الفريد يمثل منارة حضارية واقتصادية وثقافية تستشرف المستقبل انطلاقا من إرث حضارى عريق، كما إن أهمية المتحف تتجاوز حدوده المادية، لتؤكد من جديد مكانة مصر المحورية على الساحة الدولية، وإن مصر تُثبت اليوم أنها ليست فقط مهد الحضارات، بل أيضًا ركيزة أساسية فى صياغة المشهد الثقافى العالمي".

افتتاح المتحف المصرى الكبير يضع مصر فى طليعة الدول المدافعة عن التراث الإنساني

وتابع، أن "افتتاح المتحف المصرى الكبير يضع مصر فى طليعة الدول التى تُدافع عن التراث الإنساني، وتقدّم نموذجًا ملهمًا لمفهوم القوة الناعمة الحضارية، بما يعزز موقعها كجسر بين الماضى العريق والطموحات المستقبلية على المستوى العالمي".

وأوضح جان بيير هايم، أن إقامة هذا المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة هى خطوة عبقرية تُعيد الحوار بين الماضى والحاضر فى مشهد بصرى لا مثيل له، مؤكدًا أن مصر عبر هذا المشروع تضع معيارًا جديدًا للمتاحف الكبرى عالميًا.

وتجدر الإشارة إلى أن المعمارى الفرنسى العالمى جان بيير هايم نفذ العديد من المشروعات العالمية فى نيويورك واليونان والسعودية وفى العديد من دول العالم، برؤية فريدة تجمع بين الحداثة والرؤية المعمارية المتفردة.