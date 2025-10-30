نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لافتتاحها رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ، وذلك للوقوف على جاهزيتها تمهيدًا لافتتاحها رسميًا، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث المصري ودعم الحرف اليدوية.

وتُعد القرية التراثية أحد المشروعات التي يشرف عليها صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تضم أربع مناطق رئيسية متكاملة الخدمات والبنية التحتية، من بينها منطقة الورش الحرفية التي تشمل 10 ورش متخصصة في تصنيع المشغولات البدوية، والنحاسيات، والفخار، والسعف، والأقمشة المطرزة، بهدف صون الحرف التقليدية وتدريب الأجيال الجديدة عليها.

كما تضم القرية مكاتب إدارية، ومسجدًا، ومخازن، وقاعة محاضرات، وحمامات عامة، ووحدة لخدمة الزائرين، لتوفير بيئة عمل وتنظيم متكاملة داخل المشروع.

أما منطقة الأنشطة المفتوحة واللاندسكيب، فتضم مسرحًا مكشوفًا، ومطعمًا بدويًا، وحدائق ومشايات وجداريات فنية تعكس الطابع السيناوي الأصيل والبيئة المحلية المميزة للمنطقة.

وفي منطقة معارض “ديارنا”، توجد قاعة عرض رئيسية وأخرى متعددة الأغراض لعرض المنتجات التراثية والفنية المستوحاة من البيئة السيناوية، بما يتيح للزائرين والسائحين فرصة التعرف على التراث المحلي واقتناء القطع الفنية الأصيلة.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ جنوب سيناء معرض “ديارنا للحرف التراثية” الذي يُقام لأول مرة داخل المحافظة، بمشاركة واسعة من المرأة السيناوية وعدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب جناح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمجلس القومي للمرأة.

واطلعت الوزيرة والمحافظ على مختلف المعروضات التي تشمل المشغولات اليدوية، والأرابيسك، ومشغولات النحاس والزجاج، وديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، والتي تعكس ثراء التراث المصري وتنوعه.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن القرية التراثية ستُشكل مقصدًا ثقافيًا وسياحيًا متميزًا يتيح للسائحين والزوار التعرف على التراث السيناوي والعادات البدوية الأصيلة، مشددة على حرص الوزارة على دعم الحرفيين والحرفيات وتوفير فرص عمل مستدامة من خلال تشجيع الصناعات التراثية المحلية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسر المنتجة، وتسعى إلى تنمية الموارد الاقتصادية للأسر وتحسين مستوى معيشتها عبر استثمار الطاقات والقدرات في الصناعات البيئية والمنزلية، بما يحقق التمكين الاقتصادي ويواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

كما أشارت إلى أن معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” يمثل منفذًا تسويقيًا رئيسيًا يتيح للأسر المنتجة والمبدعين عرض منتجاتهم وفتح أسواق جديدة أمامهم، مما يسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي ودعم الاقتصاد المحلي.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تقدم كامل الدعم للقرية التراثية بمدينة شرم الشيخ ولحافظي التراث البدوي في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الهوية السيناوية ودعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.

وأشار المحافظ إلى أن القرية تمثل إضافة نوعية للبنية السياحية والثقافية لمدينة شرم الشيخ، إذ تجمع بين التراث الأصيل والتنمية الحديثة، لتصبح وجهة دائمة للزوار من مختلف دول العالم ومركزًا لتسويق المنتجات السيناوية محليًا ودوليًا، موضحًا أن المشروع يجسد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من المقومات التراثية والبيئية لسيناء وتحويلها إلى مصدر دائم للدخل وفرص العمل، بما يعزز جودة الحياة لأبناء المحافظة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



1000604651

1000604650

1000604649

1000604647

1000604648