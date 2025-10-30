نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدًا الجمعة 31 أكتوبر 2025.. شبورة صباحية وطقس خريفي معتدل على أغلب الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس غدًا الجمعة 31 أكتوبر 2025.. شبورة صباحية وطقس خريفي معتدل على أغلب الأنحاء



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الجمعة 31 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، وحار نسبيًا على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس معتدلًا أول الليل ويميل للبرودة في ساعات متأخرة.

وأكدت الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، ووسط سيناء، ما قد يقلل من الرؤية الأفقية على هذه الطرق. كما أشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يؤدي سقوطها لرذاذ خفيف غير مؤثر، مع نشاط رياح أحيانًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

أما درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتشير الأرصاد إلى:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 درجة، الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة، الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد: العظمى 29 درجة، الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة، الصغرى 20 درجة



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء خلال الأيام المقبلة ستشهد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، مما يستدعي ارتداء الملابس الخريفية خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، تجنبًا لنزلات البرد.

كما حذرت الأرصاد قائدي المركبات من القيادة السريعة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب تكون الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية، ناصحة بضرورة استخدام كشافات الضباب والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على السلامة العامة.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد قد يسبب اضطرابًا خفيفًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة على خليج السويس والبحر الأحمر، بينما تظل حالة البحر المتوسط معتدلة وملائمة لمعظم الأنشطة البحرية والسياحية.

