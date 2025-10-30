نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسية أمريكية سابقة: الإدارة الأمريكية بدأت في توجيه اللوم إلى الحكومة الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الضغط الأمريكي سيستمر على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني

دبلوماسية أمريكية سابقة:

قالت السفيرة جينا وينستانلي دبلوماسية أمريكية سابقة، إنّ الإدارة الأمريكية غيّرت طريقة تعاملها مع الحكومة الإسرائيلية على مدار عامي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "مع أمل الحناوي عن قرب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الإدارة الأمريكية لم تتغير في نقد السلطة الفلسطينية وحماس، لكنها بدأت في توجيه اللوم إلى الحكومة الإسرائيلية".

وتابعت، أن الإدارة الأمريكية أصبحت واضحة بصورة أكبر في نقدها لأفعال الحكومة الإسرائيلية، وهو ما ظهر من خلال الاعتذار الذي أُجبر عليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه قطر بسبب الضربة التي تعرضت لها، كما قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إسرائيل إذا ضمّت الضفة الغربية فإنها ستفقد دعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردفت: "رأينا الرئيس ترامب يقول أيضا داخل الكنيست إن المناورة الإسرائيلية غبية، كما أنه يدعم السلام، وبالتالي، فإن الضغط الأمريكي سيستمر على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهذا أمر مهم، كما أن القيادة الإسرائيلية قالت إنها ستستمر في الحرب إذا تعرضت للهجوم، لكن سمعة أمريكا والرئيس على المحك، وأشار، إلى أنه يتوجب المضي قدما لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام، ولكن هذا يتطلب جهودا من كل الأطراف".