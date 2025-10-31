نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق: حماس كانت حريصة على خروج أكبر قدر من الأسرى في صفقة شاليط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن جلعاد شاليط بمجرد وصوله إلى معبر كرم أبو سالم كان هناك مجموعة في انتظاره من الحكومة الإسرائيلية والشاباك والموساد ومجموعة طبية، وفي نفس الوقت صدرت تعليمات من الإسرائيليين لجميع الأتوبيسات الموجودة على حدود كل منطقة بالدخول وهنا تم تطبيق مبدأ التزامن.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "هناك مجموعة أبعدت إلى الخارج، ووصلوا القاهرة وكانت جوازات سفرهم جاهزة، وجاء لهم أبو الوليد خالد مشعل وهنأهم بمصر، وكل واحد ذهب إلى البلد التي يرغب في التوجه إليها"، مشيرا إلى أن حماس أطلقت على هذه الصفقة وفاء الأحرار.

وتابع أن أحمد الجعبري ومروان عيسى ووفد حماس كانوا حريصين على الإفراج على أكبر قدر من الأسرى، وخرج أسرى من فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وكنا داعمين لموقف حماس لأنها ليست قضية خاصة بحماس ولكنها قضايا وضع نهائي وخاصة بالشعب الفلسطيني، ويوم 18 أكتوبر تم تسليم شاليط، وفي 18 نوفمبر تم تنفيذ المرحلة الثانية بالإفراج عن 550 أسيرا أمنيا وليس جنائيا.