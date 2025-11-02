نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يبحث مع رؤساء وزراء دول البنلوكس تعزيز التعاون في الطاقة والهجرة ودعم استقرار الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلًا من السيد لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد ديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا، والسيد بارت دي فيفر رئيس وزراء مملكة بلجيكا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من السفراء والمسؤولين من الجانبين.

ورحب الرئيس بضيوف مصر الكرام، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر ودول تجمع البنلوكس من تطور متنامٍ وتنسيق مثمر في الملفات الثنائية والإقليمية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أكد الرئيس تطلع مصر إلى تعزيز الاستثمارات القادمة من دول البنلوكس، وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن العلاقات مع هذه الدول تستند إلى شراكة راسخة وتاريخية تدعم مسار التنمية والازدهار المشترك.

كما أعرب عن تقديره لما شهده من حفاوة خلال زيارته إلى بروكسل بمناسبة القمة المصرية الأوروبية الأولى، مؤكدًا أهمية البناء على نتائجها لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ملف الهجرة ومسؤولية مشتركة

وفي سياق الحديث عن ملف الهجرة، شدد السيد الرئيس على أن مصر تتعامل مع هذا التحدي بمنظور إنساني وتنموي شامل، موضحًا أن مصر تستضيف نحو 9.5 مليون أجنبي دون وجود معسكرات للاجئين، وتؤمن بأن التصدي للهجرة غير الشرعية يبدأ من معالجة جذورها عبر دعم الاستقرار وتسوية الأزمات في الدول المصدرة للمهاجرين.

وأكد أن التعاون مع أوروبا يجب أن يركز على التنمية والاستثمار في الإنسان، لا على الحلول الأمنية فقط.