بمشاركة مدرب الأهلى.. سفارة الدانمارك تنظم حفل استقبال للملكة ماري خلال زيارتها إلى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - على هامش مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، نظمت سفارة الدانمارك بالقاهرة، حفل استقبال للملكة ماري ملكة الدنمارك، بمقر إقامة السفير الدنماركي في القاهرة.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية من من مصر والدنمارك، في أجواء احتفالية عبرت عن عمق العلاقات التاريخية والشراكة المتنامية بين البلدين، حيث حضر الحفل وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكا راسموسن، الذي ألقى كلمة تناول فيها التعاون الوثيق بين الدنمارك ومصر، مشيدًا بالدور الثقافي الرائد الذي يلعبه المتحف المصري الكبير في تعزيز الحوار بين الحضارات.

وخلال الحفل التقت الملكة ماري بعدد من الدنماركيين المقيمين في مصر، من بينهم ياس توروب المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جانب مجموعة من الشخصيات المصرية البارزة، منهم الفنانة يسرا، ونجم كرة القدم السابق محمد زيدان.







