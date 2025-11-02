وزير الثقافة التركى: المتحف المصرى الكبير هرم مصر الرابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 11:28 مساءً - قال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرصوي، بعد حضوره افتتاح المتحف المصري الكبير إن المتحف الكبير بمثابة الهرم الرابع لمصر، معتبرا أنه مبادرة ثقافية مهمة تضيء تاريخ البشرية جمعاء.

وأضاف في تصريح لسفارة تركيا أن كل خطوة تؤخذ لحماية التراث الثقافي ونقله للأجيال المقبلة تعمل على تقوية الصداقة والتعاون الثقافي بين بلدينا.

وأعرب عن سعادته لتمثيل بلده في حفل افتتاح المتحف الكبير المصري، الذي افتتح كأكبر متحف آثار في العالم مخصص لحضارة واحدة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال إن المتحف يستعرض كنوز توت عنخ آمون ومراكب الشمس، بالإضافة لآثار مهمة أخرى.