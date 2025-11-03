بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الزمالك إلى دبي مساء اليوم، ثم تتجه إلى أبو ظبي عبر الحافلة، طبقا للبروتوكول المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة مع كافة الفرق المتنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

قائمة الزمالك لبطولة السوبر

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

