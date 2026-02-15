بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية ويعتلى صدارة مجموعته بأعلى نقاط فى دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 01:23 صباحاً -

حقق فريق بيراميدز الفوز على باور ديناموز بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحصد بيراميدز فى دور المجموعات على أعلى نقاط حيث وصل للنقطة 16 بعد الفوز على باور ديناموز.

سجل مصطفى زيكو، هدف التقدم لفريقه فى شباك باور ديناموز بالدقيقة 17، وبعدها بدقيقة واحدة سجل باور ديناموز هدف التعادل، ثم سجل يوسف أوباما الهدف الثاني لبيراميدز فى الدقيقة 33.

فيما سجل البرازيلي ايفرتون دا سيلفا الهدف الثالث لبيراميدز فى شباك باور ديناموز فى الدقيقة 59.

تشكيل بيراميدز أمام باور ديناموز

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: حامد حمدان - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي- يوسف شيكا - مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - باسكال فيري - دودو الجباس - محمود زلاكة - مروان حمدي.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- بيراميدز 16 نقطة

2- نهضة بركان 10 نقاط

3- باور ديناموز 7 نقاط

4- ريفرز يونايتد 1 نقطة