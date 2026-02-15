رابط مباشر..بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 صباحاً - يتحول ملعب آنفيلد الليلة -السبت 14 فبراير- إلى مسرح لمباراة كروية كبرى تجمع ليفربول بضيفه برايتون، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026، ويدخل رفاق محمد صلاح اللقاء بهدف استغلال الزخم الجماهيري لتأمين العبور للدور القادم.

أمام ليفربول اليوم يطمح النوارس لمواصلة مغامرتهم في البطولة وإحداث صدمة جديدة في معقل الريدز، خاصة بعدما أظهروا وجهًا شرسًا في الأدوار السابقة.

توقيت انطلاق مباراة ليفربول ضد برايتون في الكأس

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن إطلاق صافرة البداية في تمام الساعة:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

ستكون الجماهير في مكة المكرمة والدوحة وبغداد على الموعد عند الحادية عشرة مساءً.

في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يبدأ اللقاء بتوقيت أبوظبي ومسقط،

المتابعون في تونس والجزائر والمغرب يمكنهم مشاهدة المباراة في تمام التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون مباشر اليوم

تستحوذ شبكة بي إن سبورتس القطرية على حقوق البث الحصري لهذه البطولة في المنطقة، حيث خصصت قناة beIN Sports HD 1 لنقل أحداث مباراة ليفربول وبرايتون.

وللراغبين في المتابعة عبر الإنترنت، تتوفر الخدمة عبر تطبيق TOD ومنصة beIN Connect، مما يتيح للمشاهدين تجربة متابعة مرنة بجودة عالية وتغطية حية لكل تفاصيل اللقاء من قلب الحدث.

معلق مباراة ليفربول وبرايتون الليلة

استقرت إدارة القنوات على تكليف المعلق الرياضي عبد الله الغامدي بمهمة الوصف والتعليق على أحداث هذا الصدام المرتقب، وسيكون الغامدي حاضرًا بصوته لنقل نبض المدرجات وتحليل الأداء الفني للاعبين.

فبرأيك هل سيقوم ليفربول في مباراة اليوم بتأكيد علو كعبه ومواصلة رحلته نحو منصة التتويج بأقدم الكؤوس العالمية؟