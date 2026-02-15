أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 01:23 صباحاً -

كشفت تقارير نقلها موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن مستشارين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوه بأنهم سيواصلون المفاوضات مع إيران، مع التمسك بموقف صارم يهدف إلى تحقيق اتفاق يحقق المصالح الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخيار الاتفاق مع إيران

وبحسب المسؤول، أبلغ كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما سيعرضان عليه أي اتفاق قد تقبل به إيران، ليقوم بتقييمه واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

كما أشارا إلى أن التجارب السابقة تظهر أن التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران أمر صعب، وقد يكون مستحيلًا في بعض الأحيان.

وفي السياق ذاته، نقل التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى صفقة جيدة مع إيران أمر غير ممكن، معتبرًا أن طهران لن تلتزم بأي اتفاق حتى في حال توقيعه.

ورغم ذلك، أكد ترامب لنتنياهو أنه يرى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق، في إطار محاولة اختبار المسار الدبلوماسي.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب ونتنياهو اتفقا على أن الهدف النهائي هو ضمان عدم امتلاك إيران لأي قدرة على تطوير سلاح نووي.

كما توافق الجانبان على المضي قدمًا في سياسة الضغوط القصوى، بما في ذلك تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية، خاصة المبيعات المتجهة إلى الصين.