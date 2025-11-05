نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفيرة المصرية تلتقي رموز الجالية في مالاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت السفيرة رشا حمدي، سفيرة جمهورية مصر العربية في مالاوي، بعدد من رموز الجالية المصرية في مالاوي وذلك في إطار حرص السفارة على التواصل مع أفراد الجالية بشكل دوري.

تناول اللقاء أوضاع الجالية المصرية في مالاوي والمشكلات التي تواجهها، فضلًا عن استعراض التطور الذي شهدته الخدمات القنصلية والذي يهدف لتقديم تلك الخدمات للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة.

أكدت السفيرة على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأبناء مصر في الخارج، واستعرضت المبادرات الوطنية التي تطلقها وزارة الخارجية والتي تستهدف دمج المواطنين المصريين بالخارج في بلدهم الأم من خلال مشاركتهم في التنمية ولاستثمار، كما أوضحت جهود السفارة لزيادة التواصل بينها وبين أبناء الجالية عن طريق انشاء خط ساخن للسفارة لتلقي الاستفسارات المختلفة والرد عليها.

على صعيد أخر تناول اللقاء الانتخابات البرلمانية القادمة، مع حث المصريين على ممارسة حقهم الدستوري والادلاء بأصواتهم في ذلك الاستحقاق الانتخابي.