في السوبر المصري .. تعادل سلبى بين الزمالك وبيراميدز بعد مرور 15دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 08:36 مساءً - سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة حاليا بينهما على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

بدأ الزمالك اللقاء بتنفيذ الضغط العالي على فريق بيراميدز،من أجل إجبارهم على ارتكاب الأخطاء في مناطق الخطورة لديهم بينما اعتمد السماوي على بناء الهجمة ، بداية من حارس مرماه أحمد الشناوي ولم تشهد أول ربع ساعة أي هجمة خطيرة على مرمى الفريقين،حيث انحصر معظم اللعب في وسط الملعب.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر المصري

- حراسة المرمى : محمد عواد.

- خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

- خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

- خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

- مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالسوبر المصري

- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

- خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

- خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة.

- خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الزمالك فى السوبر المصرى

- محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمديحكم مباراة الزمالك وبيراميدز.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ويدير المباراة تحكيميا الدولى محمد معروف، ويعاونه سامى هلهل، طارق مصطفى، زايد النعيمى حكم رابع، وفي الفيديو حسام عزب، وشريف عبد الله.

الفرق المشاركة في السوبر المصري

ويشارك في بطولة السوبر المصري أربعة أندية هي: الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطل الكأس)، سيراميكا (بطل كأس الرابطة)، بيراميدز (وصيف الدوري – بالكارت الذهبي)

سجل بطولات كأس السوبر المصري

وكان فريق الأهلي قد توّج بلقب النسخة الماضية من السوبر المصري التي أُقيمت أيضًا في الإمارات، بعدما تغلب على الزمالك بركلات الترجيح، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة إلى 15 لقبًا، مقابل 4 ألقاب للزمالك، ولقب وحيد لكل من المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش.

ويحصل الفائز باللقب هذا العام على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، في حين يحصل كل فريق مشارك على 50 ألف دولار نظير المشاركة.