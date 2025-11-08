نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يرحب بالوفود المشاركة بالمهرجان الدولي للتمور بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والوفد المرافق له، وذلك قبل ساعات من انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بقرية منديشة بمركز الواحات البحرية.

وأكد المحافظ في مستهل اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه جائزة خليفة الدولية للارتقاء بصناعة التمور ودعم المزارعين ومنتجي التمور في مصر، وهو ما يعكس التعاون المثمر والبناء بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما حرص محافظ الجيزة على تقديم الشكر للأمين العام لجائزة خليفة على حرصهم المستمر في تقديم الدعم لمختلف الصناعات بمصر، وبخاصة بمحافظة الجيزة، والتعاون المستمر في عقد الدورة الثامنة للمهرجان بمدينة الواحات البحرية، والذي من شأنه دعم زراعة وصناعة التمور من خلال تسليط الضوء على هذا القطاع الرائج الذي تحتل فيه مصر المرتبة الأولى عالميًا في حجم الإنتاج، وتسهم بنسبة 19% من الإنتاج العالمي للتمور.

وأضاف المحافظ أن تنظيم مهرجان التمور الدولي يعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم التنمية في المناطق الواعدة مثل الواحات البحرية، لما تمتاز به من مقومات طبيعية وسياحية وزراعية، مؤكدًا أن المهرجان أصبح حدثًا اقتصاديًا وسياحيًا مهمًا يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المحافظة عملت على قدم وساق لاستكمال أعمال التطوير وتهيئة موقع المهرجان لاستقبال الزوار والوفود المشاركة بالصورة التي تليق باسم مصر.

وأصطحب المحافظ وفد جائزة خليفة خلال جولة لتفقد أقسام المعرض بعد الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات وتسكين العارضين، كما شاهد المحافظ رفقة الحضور البروفة الخاصة بالمؤتمر للتعريف بالمراحل المقرر تنظيمها والفعاليات المنتظر عقدها خلال أيام المهرجان.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

