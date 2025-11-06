الرياض - كتبت رنا صلاح - تراكم البلغم في الحلق والرئتين من أكثر الأعراض المزعجة التي ترافق نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يسبب ضيقًا في التنفس، سعالًا مستمرًا، وشعورًا بالاحتقان والثقل في الصدر. وعلى الرغم من أن الأدوية الطبية متاحة بكثرة لعلاج هذه الحالة، إلا أن الكثيرين يفضلون اللجوء إلى البدائل الطبيعية لما تحمله من أمان وفعالية وقلة في الأعراض الجانبية.

«من قلب الطبيعة للحياة الصحية».. أقوى وصفات بالأعشاب لتنظيف الرئتين وعادات يومية تخلي تنفسك أخف وأسهل!

الأعشاب الطبية لطرد البلغم تُعتبر صيدلية طبيعية متكاملة، إذ تعمل على إذابة المخاط، تسهيل طرده من الشعب الهوائية، وتهدئة التهابات الجهاز التنفسي.

فيما يلي نقدم لكم أهم الأعشاب والوصفات الطبيعية المجربة، مع بعض العادات الصحية المساعدة للتخلص من البلغم بطرق آمنة وفعالة.

أقوى أعشاب لطرد البلغم وتنظيف الرئتين

الزنجبيل – الدواء الذهبي

يحتوي الزنجبيل على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات.

يساعد على تهدئة الحلق وتقليل الكحة الجافة.

يعزز تدفق الدم في الشعب الهوائية، مما يُسهل إذابة وطرد البلغم.

طريقة الاستخدام:

يُغلى الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ويمكن تحليته بالعسل الطبيعي. يُشرب 2–3 مرات يوميًا.

الكركم – كنز الكركمين

الكركمين الموجود في الكركم مضاد قوي للفيروسات والجراثيم.

يساهم في إذابة البلغم وفتح مجرى التنفس.

طريقة الاستخدام:

يُذاب نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون في كوب ماء دافئ أو حليب دافئ، ويُشرب مرتين يوميًا.

النعناع – مرطب الشعب الهوائية

يحتوي النعناع على مادة “المنثول” التي تمنح إحساسًا بالانتعاش.

يُساعد على ارتخاء عضلات القصبة الهوائية وتخفيف الاحتقان.

طريقة الاستخدام:

شرب شاي النعناع الساخن أو استنشاق بخاره مباشرة للتخفيف من انسداد الأنف والبلغم.

أوراق الجوافة – مضاد الكحة الطبيعي

واحدة من أشهر الوصفات الشعبية لعلاج الكحة والاحتقان.

تساعد على إذابة البلغم وتهدئة التهابات الشعب الهوائية.

طريقة الاستخدام:

تُغلى أوراق الجوافة الطازجة في الماء وتشرب دافئة مرة أو مرتين يوميًا.

الليمون والبرتقال – فيتامين C بجرعة مركزة

غنيان بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

يساعد عصيرهما الدافئ على إذابة البلغم وتهدئة الحلق.

طريقة الاستخدام:

تناول كوب من عصير الليمون أو البرتقال الدافئ مع العسل صباحًا ومساءً.

نصائح منزلية للتخلص من البلغم بسرعة

شرب السوائل الدافئة بكثرة لترطيب الجسم وتخفيف لزوجة المخاط.

عمل غرغرة بالماء الدافئ والملح مرتين يوميًا لتنظيف الحلق.

استنشاق بخار الماء مع إضافة بضع قطرات من زيت النعناع أو الكافور لفتح الشعب الهوائية.

الحفاظ على ترطيب الغرفة بالمرطبات أو البخار لتقليل جفاف الحلق.

الأجهزة المساعدة

بالإضافة إلى الأعشاب، هناك أجهزة طبية تُستخدم في بعض الحالات مثل جهاز يوويل E-A7:

مناسب للكبار والصغار.

يُساعد على سحب البلغم في حالات التهابات الصدر أو تراكم المخاط الشديد.

يُستخدم أحيانًا لسحب الصديد أو في حالات الغيبوبة.

الأعشاب مثل الزنجبيل، الكركم، النعناع، أوراق الجوافة، والحمضيات ليست مجرد بدائل طبيعية، بل حلول فعالة تعمل على إذابة البلغم وفتح الشعب الهوائية. ومع الالتزام بالعادات الصحية مثل شرب السوائل الدافئة واستنشاق البخار، يمكن التخلص من البلغم بشكل طبيعي وآمن، لتحصل على تنفس مريح ورئة نظيفة.