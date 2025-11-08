نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز مالية ضخمة في انتظار الفائز بنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريقان الكُبيران الأهلي والزمالك في قمة منتظرة لجماهير مصر والوطن العربي، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

تأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الأول، بينما حجز الزمالك مكانه بعد تجاوز بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 في نصف النهائي الثاني.

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على استاد محمد بن زايد، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

مكافآت بطولة كأس السوبر المصري

يحصل بطل البطولة على مكافأة مالية قدرها 300 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار، بالإضافة إلى مكافأة مشاركة لكل فريق بقيمة 50 ألف دولار.

وفي حال تتويج الأهلي أو الزمالك باللقب، سيحصل الفائز على 350 ألف دولار إجماليًا (ما يعادل نحو 16.57 مليون جنيه مصري)، فيما سيحصل الخاسر على 250 ألف دولار. وتبلغ قيمة جوائز البطولة الإجمالية 700 ألف دولار.