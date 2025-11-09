نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية طريق مصر للنمو.. وقطاع الاتصالات يسجل ثلاثة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريح تليفزيوني عقب كلمته خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بهذا اليوم الحافل، الذي بدأه بالمشاركة في افتتاح الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كبرى الشركات العالمية في مجالات الصناعة والنقل. وأكد أن هذه القطاعات الأربعة: الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد المصري في إطار رؤية مصر 2030.

• 55 شركة جديدة و70 ألف فرصة عمل للشباب

اختتم رئيس الوزراء يومه بالمشاركة في القمة العالمية لصناعة التعهيد، التي شهدت توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة أو توسيع استثماراتها في السوق المصرية. وأوضح أن هذا التوسع سيسهم في إتاحة نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في مجال التعهيد، معربًا عن أمله في أن تصل إلى 100 ألف فرصة خلال الفترة المقبلة.

• الشباب المصري ركيزة النجاح في قطاع الاتصالات

أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تحققه مصر اليوم من نجاحات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو ثمرة رؤية الدولة وجهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مستندة إلى قوة بشرية هائلة يمثل الشباب نحو 60% منها. وأكد أن الجامعات المصرية تخرّج سنويًا أكثر من 750 ألف شاب، يتجه عدد كبير منهم للعمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ما يوفر قاعدة بشرية مؤهلة تدعم النمو في هذا المجال الواعد.

• إشادة عالمية بمهارات الشباب المصري

أوضح مدبولي أن مراكز التعهيد هي المقرات التي تنشئها الشركات العالمية في مصر لتوظيف الشباب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات الرقمية لعملائها حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية تؤكد تفوق الشباب المصري في تعلم اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية ولغات شرق آسيا. وأكد أن هذا التنوع في الكفاءات ساهم في جذب الشركات العالمية وافتتاح المزيد من المراكز داخل مصر.

• مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت

أكد رئيس الوزراء أن مصر تتصدر القارة الأفريقية للعام الخامس على التوالي من حيث سرعة الإنترنت، وتُعد أسعار خدماتها من الأرخص على مستوى القارة والعالم، ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية وتطورها. وأوضح أن حجم الاستثمارات المباشرة في مجالات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجاوز 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن القطاع تحول من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي فعّال يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات الرقمية المصرية.

• نتائج ملموسة واتساع قاعدة التشغيل

ذكر رئيس الوزراء أنه في عام 2022 شارك في مؤتمر التعهيد الذي شهد توقيع 29 شركة عالمية تعهدت بإضافة 34 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، إلا أن القطاع نجح بالفعل في خلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة بنهاية 2024، مما يعكس ريادة مصر في هذا المجال وقدرة شبابها على إقناع الشركات العالمية بكفاءتهم. وأوضح أن النمو في قطاع الاتصالات يتراوح بين 14% و16% سنويًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضعه في مقدمة القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.

• الدولة تستثمر في الإنسان كما تستثمر في البنية الأساسية

أكد مدبولي أن الدولة لا تكتفي بالاستثمار في البنية التحتية، بل تضع الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها من خلال تطوير التعليم وإنشاء الجامعات والمدارس المتخصصة. وأشار إلى إدخال مادة الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي لتأهيل الطلاب مبكرًا لفهم أساسيات هذه الصناعة المستقبلية. كما أوضح أن وزارة الاتصالات أصبحت قادرة على تدريب نحو 800 ألف متدرب سنويًا في مستويات مختلفة من مهارات القطاع، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي.

• دعم رئاسي مستمر لقطاع الاتصالات

أشاد رئيس الوزراء بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لجهود دعم وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يتم من شراكات دولية لتعزيز البنية الأساسية لهذا القطاع الواعد الذي يساهم في جذب الشركات العالمية وتوفير فرص العمل للشباب المصري. وأكد أن الدولة ماضية في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد محركات الاقتصاد الوطني وقطاع المستقبل الحقيقي لمصر.