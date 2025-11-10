نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. وزيرة التضامن تشارك في جلسة حوارية لجامعة الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حول "التجويع كسلاح حرب وتداعياته على النساء في غزة"

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة حوارية إقليمية نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان "التجويع كسلاح حرب – الحصار والعدوان الإسرائيلي وتداعياته على النساء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت الوزيرة أن ما يحدث في غزة يمثل "كارثة إنسانية تفوق الوصف" و"جريمة تجويع ممنهجة" استهدفت الأطفال والنساء والبنية التحتية المدنية، مشددة على أن الحماية الاجتماعية تفقد معناها في ظل غياب الأمان الجسدي والإنساني.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على الموقف المصري الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو تصفية قضيتهم، مؤكدة ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني، حيث قام الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع نظيره الفلسطيني والمنظمات الدولية بإدخال أكثر من 650 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى غزة، في أكبر عملية إنسانية خلال الثلاثين عامًا الماضية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال المتضررين.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل إرسال القوافل الإنسانية وتعزيز التعاون العربي في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن أكثر من 35 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري يواصلون جهودهم منذ أكثر من 800 يوم متتالية.

كما أشادت الوزيرة بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مؤكدة أنها تمثل "خطوة ضرورية للانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار وبناء أسس السلام".

ودعت المجتمع الدولي إلى المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر، لبناء مستقبل يقوم على الإغاثة الفورية، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن كل أسرة فلسطينية "تستحق الحق في الحياة، والشفاء، والعودة، والسلام العادل".

