توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل الجزائري، في أولى جولات الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها السادسة مساء غدٍ على استاد القاهرة.



جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم.

