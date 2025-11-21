نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوضح سبب غياب شكري وعبدالقادر أمام شبيبة القبائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد عبد القادر شعر بآلام في العضلة الخلفية، بينما عانى محمد شكري من آلام في عضلة السمانة، خلال مران الفريق الذي جرى مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وأوضح مدير الكرة إن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب فضل منح الثنائي راحة من مباراة شبيبة القبائل المقرر لها غدًا، على أن يخضعا للأشعة للاطمئنان على حالتهما.